Валиева Ангелина Рустамовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Валиева Ангелина Рустамовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.06.2010

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1985 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.2010

Отец: не указан

Мать: Видаева Ленара Александровна

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