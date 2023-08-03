Лишев Виктор Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лишев Виктор Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.08.1854

Дата смерти

27.03.1927

Пол

Мужской

Добавил:

МГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.08.1854

Отец: Лишев Александр Иванович

Мать: Лишева Вера Николаевна

Рождение ребёнка
Между 16.02.1884 и 15.02.1885

Сын: Лишев Александр Викторович

Мать ребёнка: Лишева Софья Викторовна

Рождение ребёнка
01.05.1886

Сын: Лишев Николай Викторович

Мать ребёнка: Лишева Софья Викторовна

Рождение ребёнка
12.11.1889

Дочь: Ольга Викторовна

Мать ребёнка: Лишева Софья Викторовна

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
11.02.1892

Сын: Лишев Владимир Викторович

Мать ребёнка: Лишева Софья Викторовна

Рождение ребёнка
20.02.1893

Сын: Лишев Михаил Викторович

Мать ребёнка: Лишева Софья Викторовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Лишева Софья Викторовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Лишева Софья Викторовна

Работа или профессия
Неизвестно
подполковник артиллерии, начальник Казанского порохового завода (1892)
Смерть
27.03.1927