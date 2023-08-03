Лишев Виктор Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.08.1854
Дата смерти27.03.1927
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.08.1854
Отец: Лишев Александр Иванович
Мать: Лишева Вера Николаевна
Рождение ребёнка
Между 16.02.1884 и 15.02.1885
Сын: Лишев Александр Викторович
Мать ребёнка: Лишева Софья Викторовна
Рождение ребёнка
01.05.1886
Мать ребёнка: Лишева Софья Викторовна
Рождение ребёнка
12.11.1889
Дочь: Ольга Викторовна
Мать ребёнка: Лишева Софья Викторовна
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
11.02.1892
Сын: Лишев Владимир Викторович
Мать ребёнка: Лишева Софья Викторовна
Рождение ребёнка
20.02.1893
Мать ребёнка: Лишева Софья Викторовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Лишева Софья Викторовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Лишева Софья Викторовна
Работа или профессия
Неизвестно
подполковник артиллерии, начальник Казанского порохового завода (1892)
Смерть
27.03.1927