Жерноклеева Евдокия Евдокимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жерноклеева Евдокия Евдокимовна

Место рождения

Оскольское, Новооскольский, Белгородская область

Дата рождения

1841

Дата смерти

01.03.1911 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ВЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841

Отец: не указан

Мать: не указана

Оскольское, Новооскольский, Белгородская область
Бракосочетание
1862

Муж: Іоаннъ Андреевъ Жерноклѣевъ Иван Андреевич

Рождение ребёнка
Около 1865

Сын: Жерноклеев Иван Иванович

Отец ребёнка: Іоаннъ Андреевъ Жерноклѣевъ Иван Андреевич

Оскольское, Новооскольский, Белгородская область
Рождение ребёнка
Около 1868

Сын: Жерноклеев Гавриил Иванович

Отец ребёнка: Іоаннъ Андреевъ Жерноклѣевъ Иван Андреевич

Оскольское, Новооскольский, Белгородская область
Рождение ребёнка
Около 1870

Сын: Жерноклеев Егор Иванович

Отец ребёнка: Іоаннъ Андреевъ Жерноклѣевъ Иван Андреевич

Оскольское, Новооскольский, Белгородская область
Рождение ребёнка
Около 1870

Сын: Косма​ Ивановъ Жерноклѣевъ Кузьма Иванович

Отец ребёнка: Іоаннъ Андреевъ Жерноклѣевъ Иван Андреевич

Оскольское, Новооскольский, Белгородская область
Рождение ребёнка
Около 1870

Сын: Петръ Ивановъ Жерноклѣевъ Пётр Иванович

Отец ребёнка: Іоаннъ Андреевъ Жерноклѣевъ Иван Андреевич

Оскольское, Новооскольский, Белгородская область
Рождение ребёнка
Около 1873

Сын: Димитрій Ивановъ Жерноклѣевъ Дмитрий Иванович

Отец ребёнка: Іоаннъ Андреевъ Жерноклѣевъ Иван Андреевич

Оскольское, Новооскольский, Белгородская область
Рождение ребёнка
Около 1874

Дочь: Жерноклеева Ксения Ивановна

Отец ребёнка: Іоаннъ Андреевъ Жерноклѣевъ Иван Андреевич

Оскольское, Новооскольский, Белгородская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1880

Дочь: Лаврова Анна Ивановна

Отец ребёнка: Іоаннъ Андреевъ Жерноклѣевъ Иван Андреевич

Погромская волость, Новооскольскiй уездъ, Курская губернiя, Россійская Имперія
Работа или профессия
Неизвестно
Крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Оскольское, Новооскольский, Белгородская область
Смерть
01.03.1911 ст.
Оскольское, Новооскольский, Белгородская область
Причина смерти: От старости
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