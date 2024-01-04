Жерноклеева Евдокия Евдокимовна
Место рождения
Дата рождения1841
Дата смерти01.03.1911 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1862
Рождение ребёнка
Около 1865
Отец ребёнка: Іоаннъ Андреевъ Жерноклѣевъ Иван Андреевич
Рождение ребёнка
Около 1868
Сын: Жерноклеев Гавриил Иванович
Отец ребёнка: Іоаннъ Андреевъ Жерноклѣевъ Иван Андреевич
Рождение ребёнка
Около 1870
Отец ребёнка: Іоаннъ Андреевъ Жерноклѣевъ Иван Андреевич
Рождение ребёнка
Около 1870
Сын: Косма Ивановъ Жерноклѣевъ Кузьма Иванович
Отец ребёнка: Іоаннъ Андреевъ Жерноклѣевъ Иван Андреевич
Рождение ребёнка
Около 1870
Сын: Петръ Ивановъ Жерноклѣевъ Пётр Иванович
Отец ребёнка: Іоаннъ Андреевъ Жерноклѣевъ Иван Андреевич
Рождение ребёнка
Около 1873
Сын: Димитрій Ивановъ Жерноклѣевъ Дмитрий Иванович
Отец ребёнка: Іоаннъ Андреевъ Жерноклѣевъ Иван Андреевич
Рождение ребёнка
Около 1874
Дочь: Жерноклеева Ксения Ивановна
Отец ребёнка: Іоаннъ Андреевъ Жерноклѣевъ Иван Андреевич
Рождение ребёнка
Вычислено 1880
Дочь: Лаврова Анна Ивановна
Отец ребёнка: Іоаннъ Андреевъ Жерноклѣевъ Иван Андреевич
Погромская волость, Новооскольскiй уездъ, Курская губернiя, Россійская Имперія
Работа или профессия
Неизвестно
Крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
01.03.1911 ст.
Причина смерти: От старости