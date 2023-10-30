Айнульджамал — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Айнульджамал

Место рождения

Сингели, Лаишевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1814

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1811 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЯХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814

Отец: не указан

Мать: не указана

Сингели, Лаишевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Таджуддин

Смерть
Неизвестно
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