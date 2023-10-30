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Айнульджамал
Айнульджамал
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Место рождения
Сингели
, Лаишевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Дата рождения
1814
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Не указан
Мать
Не указана
Муж
Таджуддин
1811 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЯХ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814
Отец: не указан
Мать: не указана
Сингели
, Лаишевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно
Муж:
Таджуддин
Смерть
Неизвестно
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