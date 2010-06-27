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Макарова Антонина Максимовна
Макарова Антонина Максимовна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
27.06.2010
Пол
Женский
Отец
Макаров Максим Алексеевич
1968 г.р.
Мать
Макарова Ольга Александровна
1976 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.06.2010
Отец:
Макаров Максим Алексеевич
Мать:
Макарова Ольга Александровна
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