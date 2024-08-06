Пархоменко Андрей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пархоменко Андрей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

ЮП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анастасия

Рождение ребёнка
1908

Сын: Пархоменко Леонид Андреевич

Мать ребёнка: Анастасия

Новомалороссийская, Выселковский муниципальный район, Краснодарский край
Смерть
Неизвестно

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