Пархоменко Андрей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анастасия
Рождение ребёнка
1908
Сын: Пархоменко Леонид Андреевич
Мать ребёнка: Анастасия
Новомалороссийская, Выселковский муниципальный район, Краснодарский край
Смерть
Неизвестно