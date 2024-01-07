(Горшенина) Евдокия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Горшенина) Евдокия Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1911

Пол

Женский

Отец

1875 г.р.

Мать

1880 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АА
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Место
Комментарий
Рождение
1911

Отец: Горшенин Иван Ефимович

Мать: Горшенина Ирина

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