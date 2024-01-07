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(Горшенина) Евдокия Ивановна
(Горшенина) Евдокия Ивановна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1911
Пол
Женский
Отец
Горшенин Иван Ефимович
1875 г.р.
Мать
Горшенина (Хомякова) Ирина
1880 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911
Отец:
Горшенин Иван Ефимович
Мать:
Горшенина Ирина
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