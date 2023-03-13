Косьминская Наталья Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.08.1802
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.08.1802
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
31.01.1815
поручители: п.Горышина Осташковского уезда священник Петр Александров Суворов, с.Рясны Старицкого уезда дьякон Никифор Васильев, п.Ильигор Ржевского уезда Семен Васильев Фруктов
Рождение ребёнка
17.07.1827
Отец ребёнка: Косьминский Игнатий Ефимович
Рождение ребёнка
04.01.1830
Отец ребёнка: Косьминский Игнатий Ефимович
Рождение ребёнка
22.04.1837
Отец ребёнка: Косьминский Игнатий Ефимович
Рождение ребёнка
14.10.1839
Сын: Кузьминский Иван Игнатьевич
Отец ребёнка: Косьминский Игнатий Ефимович
Смерть
Неизвестно