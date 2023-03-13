Косьминская Наталья Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКосьминская Наталья Петровна

Косьминская Наталья Петровна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.08.1802

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.08.1802

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
31.01.1815

Муж: Косьминский Игнатий Ефимович

поручители: п.Горышина Осташковского уезда священник Петр Александров Суворов, с.Рясны Старицкого уезда дьякон Никифор Васильев, п.Ильигор Ржевского уезда Семен Васильев Фруктов
Рождение ребёнка
17.07.1827

Сын: Колачев Илья Игнатьевич

Отец ребёнка: Косьминский Игнатий Ефимович

Рождение ребёнка
04.01.1830

Сын: Колачев Павел Игнатьевич

Отец ребёнка: Косьминский Игнатий Ефимович

Рождение ребёнка
22.04.1837

Сын: Колачев Егор Игнатьевич

Отец ребёнка: Косьминский Игнатий Ефимович

Рождение ребёнка
14.10.1839

Сын: Кузьминский Иван Игнатьевич

Отец ребёнка: Косьминский Игнатий Ефимович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close