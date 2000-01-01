(Пугачева) Олимпиада Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Пугачев Петр
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Татьяна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Валентина
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Александра
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно