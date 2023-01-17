Григорьев Николай Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Григорьев Николай Михайлович

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Место рождения

Вербилки, Талдомский, Московская область

Дата рождения

1893

Дата смерти

1972

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893

Отец: не указан

Мать: не указана

Вербилки, Талдомский, Московская область
Место жительства
С 1929
Плавск, Плавский муниципальный район, Тульская область
Место жительства
С 1941 по 1941
Калуга, город Калуга, Калужская область
Место жительства
С 1942
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
С 1945 по 1946
Берлин
Место жительства
С 1946
Плавск, Плавский муниципальный район, Тульская область
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
Неизвестно
Орловская губерния
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
1972
Тула, город Тула, Тульская область
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