Григорьев Николай Михайлович
Место рождения
Дата рождения1893
Дата смерти1972
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1929
Место жительства
С 1941 по 1941
Калуга, город Калуга, Калужская область
Место жительства
С 1942
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
С 1945 по 1946
Берлин
Место жительства
С 1946
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Орловская губерния
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1972
Тула, город Тула, Тульская область