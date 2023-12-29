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Жоров Никита Исааков
Жоров Никита Исааков
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
27.05.1903
Пол
Мужской
Отец
Жоров Исаак/Исаакий Романов
Мать
Жорова Ефросиния Иоаннова
Дети
Не указаны
Добавил:
ИП
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.05.1903
Отец:
Жоров Исаак/Исаакий Романов
Мать:
Жорова Ефросиния Иоаннова
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