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Жоров Никита Исааков

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.05.1903

Пол

Мужской

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.05.1903

Отец: Жоров Исаак/Исаакий Романов

Мать: Жорова Ефросиния Иоаннова

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