Мать Василий Дмитриев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1800
Сын: Ефим Дмитриев
Отец ребёнка: Дмитрий Алексеев
Рождение ребёнка
Около 1808
Сын: Василий Дмитриев
Отец ребёнка: Дмитрий Алексеев
Рождение ребёнка
1812
Сын: Евдоким Дмитриев
Отец ребёнка: Дмитрий Алексеев