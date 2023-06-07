Мать Василий Дмитриев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мать Василий Дмитриев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НМ
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1800

Сын: Ефим Дмитриев

Отец ребёнка: Дмитрий Алексеев

Красиково, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1808

Сын: Василий Дмитриев

Отец ребёнка: Дмитрий Алексеев

Красиково, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1812

Сын: Евдоким Дмитриев

Отец ребёнка: Дмитрий Алексеев

Красиково, Волоколамский муниципальный район, Московская область