Выходцева (Кочурова) Екатерина Дмитриева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1857
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1857
Бракосочетание
11.11.1874
М. 26 Ж. 17
Рождение ребёнка
31.10.1875
Сын: Выходцев Спиридон Александров
Отец ребёнка: Выходцев Александр Иванов
Рождение ребёнка
02.11.1876
Дочь: Зиновья Александрова
Отец ребёнка: Выходцев Александр Иванов
Рождение ребёнка
09.09.1883
Сын: Выходцев Сергей Александров
Отец ребёнка: Выходцев Александр Иванов
Рождение ребёнка
08.10.1889
Сын: Выходцев Даниил Александров
Отец ребёнка: Выходцев Александр Иванов
Смерть
Неизвестно