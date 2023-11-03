Выходцева (Кочурова) Екатерина Дмитриева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Выходцева (Кочурова) Екатерина Дмитриева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1857

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1857

Отец: Кочуров Дмитрий Васильев

Мать: Кочурова 1, Лыжина 2 Наталья Николаева

Бракосочетание
11.11.1874

Муж: Выходцев Александр Иванов

М. 26 Ж. 17
Рождение ребёнка
31.10.1875

Сын: Выходцев Спиридон Александров

Отец ребёнка: Выходцев Александр Иванов

Рождение ребёнка
02.11.1876

Дочь: Зиновья Александрова

Отец ребёнка: Выходцев Александр Иванов

Рождение ребёнка
09.09.1883

Сын: Выходцев Сергей Александров

Отец ребёнка: Выходцев Александр Иванов

Рождение ребёнка
08.10.1889

Сын: Выходцев Даниил Александров

Отец ребёнка: Выходцев Александр Иванов

Смерть
Неизвестно
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