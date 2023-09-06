Иваненко Ирина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иваненко Ирина Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.04.1974

Пол

Женский

Отец

1952 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.04.1974

Отец: Глухов Василий Павлович

Мать: не указана

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