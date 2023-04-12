(Зорина) Ольга — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Зорина) Ольга

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.02.1964

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.02.1964

Отец: не указан

Мать: Нина

Рождение ребёнка
25.05.1985

Сын: Алексенцев Антон

Отец ребёнка: Алексенцев Игорь

Рождение ребёнка
08.08.1986

Сын: Алексенцев Тарас

Отец ребёнка: Алексенцев Игорь

Рождение ребёнка
26.10.1987

Сын: Алексенцев Денис

Отец ребёнка: Алексенцев Игорь

Рождение ребёнка
01.06.1989

Сын: Алексенцев Эдуард Игоревич

Отец ребёнка: Алексенцев Игорь

Рождение ребёнка
04.07.1992

Дочь: Власова Ульяна

Отец ребёнка: Алексенцев Игорь

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