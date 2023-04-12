(Зорина) Ольга
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.02.1964
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.02.1964
Отец: не указан
Мать: Нина
Рождение ребёнка
25.05.1985
Сын: Алексенцев Антон
Отец ребёнка: Алексенцев Игорь
Рождение ребёнка
08.08.1986
Сын: Алексенцев Тарас
Отец ребёнка: Алексенцев Игорь
Рождение ребёнка
26.10.1987
Сын: Алексенцев Денис
Отец ребёнка: Алексенцев Игорь
Рождение ребёнка
01.06.1989
Сын: Алексенцев Эдуард Игоревич
Отец ребёнка: Алексенцев Игорь
Рождение ребёнка
04.07.1992
Дочь: Власова Ульяна
Отец ребёнка: Алексенцев Игорь