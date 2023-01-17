(Сухопарова) Юлия Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Сухопарова) Юлия Владимировна

(Сухопарова) Юлия Владимировна

avatar

Место рождения

Алапаевск, город Алапаевск, Свердловская область

Дата рождения

13.03.1984

Дата смерти

28.04.1990

Пол

Женский

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Скрыто настройками приватности

Дети

Не указаны

Добавил:

ИА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.03.1984

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Алапаевск, город Алапаевск, Свердловская область
Смерть
28.04.1990
Алапаевск, город Алапаевск, Свердловская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close