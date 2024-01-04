Семен Егоров
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.02.1875 ст.
Сын: Федор Семенов
Мать ребёнка: Матрена Хрисанфова
Бракосочетание
До 1875
Жена: Матрена Хрисанфова
Пельно-Покров, Покровская волость, Юрьевецкий уезд
Место жительства
1875
Смерть
Неизвестно