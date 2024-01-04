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Семен Егоров

Место рождения

Макариха, Лухский муниципальный район, Ивановская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

ВУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Макариха, Лухский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
13.02.1875 ст.

Сын: Федор Семенов

Мать ребёнка: Матрена Хрисанфова

Бракосочетание
До 1875

Жена: Матрена Хрисанфова

Пельно-Покров, Покровская волость, Юрьевецкий уезд
Место жительства
1875
Макариха, Лухский муниципальный район, Ивановская область
Смерть
Неизвестно
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