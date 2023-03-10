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Коврижных Лев
Коврижных Лев
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1761
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Коврижных Ефим
1734 г.р.
Мать
?
Дети
Не указаны
Добавил:
АЧ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1761
Отец:
Коврижных Ефим
Мать:
?
Смерть
Неизвестно
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