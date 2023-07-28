(Синчугова) Александра Степанова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Синчугова) Александра Степанова

(Синчугова) Александра Степанова

Место рождения

Самара, Самара, Самарская область

Дата рождения

13.03.1915 ст.

Дата смерти

01.04.1915 ст.

Пол

Женский

Отец

Около 1891 г.р.

Мать

Около 1895 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.03.1915 ст.

Отец: Синчугов Степан Алексеев

Мать: Синчугова Анна Николаева

Самара, Самара, Самарская область
Крестные: крестьянин Симбирской губ., Сызранского уезда, села Винновки Никифор Иванов Коновалов и того же уезда села Новосспаска Зоя Андреева Карачкова и самарская мещанская девица Елизавета Николаева... Показать все
Смерть
01.04.1915 ст.
от поноса