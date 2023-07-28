(Синчугова) Александра Степанова
Место рождения
Дата рождения13.03.1915 ст.
Дата смерти01.04.1915 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.03.1915 ст.
Отец: Синчугов Степан Алексеев
Мать: Синчугова Анна Николаева
Крестные: крестьянин Симбирской губ., Сызранского уезда, села Винновки Никифор Иванов Коновалов и того же уезда села Новосспаска Зоя Андреева Карачкова и самарская мещанская девица Елизавета Николаева... Показать все
Смерть
01.04.1915 ст.
от поноса