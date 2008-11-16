Дубасова Полина Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дубасова Полина Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.11.2008

Пол

Женский

Отец

1986 г.р.

Мать

1983 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.11.2008

Отец: Дубасов Дмитрий Иванович

Мать: Дубасова Ольга Викторовна