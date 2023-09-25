Такмакова (Карлина) Мария
Место рожденияНе указано
Дата рождения1924
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1924
Отец: Карлин Пётр
Мать: Карлина Матрёна
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Такмаков Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно
с.Матусово, Балейский район, Читинская область