Такмакова (Карлина) Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Такмакова (Карлина) Мария

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1924

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Около 1896 г.р.

Муж

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ТШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1924

Отец: Карлин Пётр

Мать: Карлина Матрёна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Такмаков Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно
с.Матусово, Балейский район, Читинская область
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