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Шляхтин Григорий Артемьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

ЮМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Восприемник
17.06.1852 ст.
Верх-Суксун, Суксунский муниципальный район, Пермский край
В у Леонтия Федоровича Попова - Мастеровой Григорий Артемьевич Шляхтин и девица Евдокия Леонтьевна Шляхтина (дочь вдовы Евдокии Ивановны Шляхтиной) Источник: ГАПК Ф 719 Оп 6 Д 1 стр 245 № 60м
Рождение ребёнка
14.12.1852 ст.

Сын: Иулиания Григорьевна

Мать ребёнка: Шляхтина Евдокия Моисеевна

Верх-Суксун, Суксунский муниципальный район, Пермский край
Источник: ГАПК Ф 719 Оп 6 Д 1 стр 275 № 110ж
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шляхтина Евдокия Моисеевна

Смерть
Неизвестно
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