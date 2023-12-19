Шляхтин Григорий Артемьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Восприемник
17.06.1852 ст.
В у Леонтия Федоровича Попова - Мастеровой Григорий Артемьевич Шляхтин и девица Евдокия Леонтьевна Шляхтина (дочь вдовы Евдокии Ивановны Шляхтиной) Источник: ГАПК Ф 719 Оп 6 Д 1 стр 245 № 60м
Рождение ребёнка
14.12.1852 ст.
Сын: Иулиания Григорьевна
Мать ребёнка: Шляхтина Евдокия Моисеевна
Источник: ГАПК Ф 719 Оп 6 Д 1 стр 275 № 110ж
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно