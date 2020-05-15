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Карпенко Марк Игоревич
Карпенко Марк Игоревич
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
15.05.2020
Пол
Мужской
Отец
Карпенко Игорь Валерьевич
1992 г.р.
Мать
Карпенко Наталия Борисовна
1991 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ИК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.05.2020
Отец:
Карпенко Игорь Валерьевич
Мать:
Карпенко Наталия Борисовна
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