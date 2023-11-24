Лемдяев Мартин Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛемдяев Мартин Яковлевич

Лемдяев Мартин Яковлевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1790

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1790

Отец: Лемдяев Яков Алексеевич

Мать: Лемдяева ?

Рождение ребёнка
1807

Сын: Лемдяев Данил

Мать ребёнка: Лемдяева Дарья

Пурдошки
Рождение ребёнка
1816

Сын: Лемдяев Алексей Мартинович

Мать ребёнка: Лемдяева Дарья

Пурдошки
Рождение ребёнка
1817

Дочь: Матрёна Мартиновна

Мать ребёнка: Лемдяева Дарья

Пурдошки
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лемдяева Дарья

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close