Лемдяев Мартин Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1790
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1790
Отец: Лемдяев Яков Алексеевич
Мать: Лемдяева ?
Рождение ребёнка
1807
Сын: Лемдяев Данил
Мать ребёнка: Лемдяева Дарья
Пурдошки
Рождение ребёнка
1816
Сын: Лемдяев Алексей Мартинович
Мать ребёнка: Лемдяева Дарья
Пурдошки
Рождение ребёнка
1817
Дочь: Матрёна Мартиновна
Мать ребёнка: Лемдяева Дарья
Пурдошки
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лемдяева Дарья
Смерть
Неизвестно