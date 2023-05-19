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Галаганов Василий Ксенофонтович

Место рождения

село Ключевское Тобольская губерния Курганский уезд Камышевская волость

Дата рождения

1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: не указан

Мать: не указана

село Ключевское Тобольская губерния Курганский уезд Камышевская волость
Рождение ребёнка
04.07.1925

Сын: Галаганов Петр Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Ключики, Куртамышский муниципальный район, Курганская область
Смерть
Неизвестно
Ключики, Куртамышский муниципальный район, Курганская область