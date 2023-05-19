Галаганов Василий Ксенофонтович
Место рождениясело Ключевское Тобольская губерния Курганский уезд Камышевская волость
Дата рождения1880
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880
Отец: не указан
Мать: не указана
село Ключевское Тобольская губерния Курганский уезд Камышевская волость
Рождение ребёнка
04.07.1925
Сын: Галаганов Петр Васильевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно