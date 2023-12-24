Филимонов Алексей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.11.1926
Дочь: Ермолаева Нина Алексеевна
Мать ребёнка: Филимонова Евдокия
Озинки, Озинский муниципальный район, Саратовская область
у бабушки год рождения записан в свидетельстве неверно насколько помню не 1926 а 1925 год