Филимонов Алексей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Филимонов Алексей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.11.1926

Дочь: Ермолаева Нина Алексеевна

Мать ребёнка: Филимонова Евдокия

Озинки, Озинский муниципальный район, Саратовская область
у бабушки год рождения записан в свидетельстве неверно насколько помню не 1926 а 1925 год
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