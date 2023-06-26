Ионова (Илюшина) Валентина Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИонова (Илюшина) Валентина Николаевна

Ионова (Илюшина) Валентина Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.06.1964

Пол

Женский

Добавил:

ЮШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.06.1964

Отец: Илюшин Николай Васильевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.05.1989

Дочь: Ионова Юлия Юрьевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
06.04.?

Сын: Ионов Иван Юрьевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ионова Мария Юрьевна

Отец ребёнка: не указан