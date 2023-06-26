Ионова (Илюшина) Валентина Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.06.1964
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.06.1964
Отец: Илюшин Николай Васильевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.05.1989
Дочь: Ионова Юлия Юрьевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
06.04.?
Сын: Ионов Иван Юрьевич
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ионова Мария Юрьевна
Отец ребёнка: не указан