Суровцова (Якубова) Надежда Николаевна
Место рождения
Дата рождения1864
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864
Рождение ребёнка
28.11.1887
Сын: Суровцов Николай Николаевич
Отец ребёнка: Суровцов Николай Александрович
Тифлис
Бракосочетание
1887
Рождение ребёнка
05.07.1897 ст.
Дочь: Суровцова Наталья Николаевна
Отец ребёнка: Суровцов Николай Александрович
Смерть
Неизвестно