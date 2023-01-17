Суровцова (Якубова) Надежда Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Суровцова (Якубова) Надежда Николаевна

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Место рождения

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Дата рождения

1864

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864

Отец: Якубов Николай Евграфович

Мать: Якубова Поликсения Феофилактовна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
28.11.1887

Сын: Суровцов Николай Николаевич

Отец ребёнка: Суровцов Николай Александрович

Тифлис
Бракосочетание
1887

Муж: Суровцов Николай Александрович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
05.07.1897 ст.

Дочь: Суровцова Наталья Николаевна

Отец ребёнка: Суровцов Николай Александрович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
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