Углева Минодора Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1812
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1837
Дочь: Углева Авдотья Ефимовна
Отец ребёнка: Углев Ефим Леонтьевич
Рождение ребёнка
1839
Дочь: Углева Пелагея Ефимовна
Отец ребёнка: Углев Ефим Леонтьевич
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Углева Офимья Ефимовна
Отец ребёнка: Углев Ефим Леонтьевич
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Углева Авдотья Ефимовна
Отец ребёнка: Углев Ефим Леонтьевич
Рождение ребёнка
1848
Сын: Углев Яков Ефимович
Отец ребёнка: Углев Ефим Леонтьевич
Рождение ребёнка
1856
Отец ребёнка: Углев Ефим Леонтьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно