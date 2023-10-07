Углева Минодора Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Углева Минодора Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1812

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1837

Дочь: Углева Авдотья Ефимовна

Отец ребёнка: Углев Ефим Леонтьевич

Рождение ребёнка
1839

Дочь: Углева Пелагея Ефимовна

Отец ребёнка: Углев Ефим Леонтьевич

Рождение ребёнка
1842

Дочь: Углева Офимья Ефимовна

Отец ребёнка: Углев Ефим Леонтьевич

Рождение ребёнка
1845

Дочь: Углева Авдотья Ефимовна

Отец ребёнка: Углев Ефим Леонтьевич

Рождение ребёнка
1848

Сын: Углев Яков Ефимович

Отец ребёнка: Углев Ефим Леонтьевич

Рождение ребёнка
1856

Сын: Углев Ларион Ефимович

Отец ребёнка: Углев Ефим Леонтьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Углев Ефим Леонтьевич

Смерть
Неизвестно
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