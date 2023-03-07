Иванов Алексей Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Иванов Иван
Мать: не указана
Бракосочетание
До 1898
Рождение ребёнка
24.12.1899 ст.
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Иванова Екатерина Иванова
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно