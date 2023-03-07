Иванов Алексей Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванов Алексей Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

Г
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Иванов Иван

Мать: не указана

Бракосочетание
До 1898

Жена: Иванова Екатерина Иванова

Рождение ребёнка
24.12.1899 ст.

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Иванова Екатерина Иванова

Ратниковской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Место жительства
Неизвестно
Ратниковской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
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