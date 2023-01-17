Бунаков Николай Фёдорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бунаков Николай Фёдорович

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Место рождения

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Дата рождения

08.12.1837

Дата смерти

21.12.1904

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.12.1837

Отец: не указан

Мать: не указана

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Место жительства
С 1866 по 1903
Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Смерть
21.12.1904
Острогожск, Острогожский муниципальный район, Воронежская область
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