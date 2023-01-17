Бунаков Николай Фёдорович
Место рождения
Дата рождения08.12.1837
Дата смерти21.12.1904
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.12.1837
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1866 по 1903
Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Смерть
21.12.1904
Острогожск, Острогожский муниципальный район, Воронежская область