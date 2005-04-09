Порфирьев Георгий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.06.1952
Дата смерти09.04.2005
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.06.1952
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.05.1984
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Йошкар-Ола, город Йошкар-Ола, Республика Марий Эл
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
09.04.2005