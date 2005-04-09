Порфирьев Георгий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Порфирьев Георгий Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.06.1952

Дата смерти

09.04.2005

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

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Добавил:

МХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.06.1952

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.05.1984

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Йошкар-Ола, город Йошкар-Ола, Республика Марий Эл
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
09.04.2005
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