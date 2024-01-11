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Бибаков Усман

Место рождения

г.Темников

Дата рождения

Около 1630

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1630

Отец: Дербышев Бибак (Байбулат) Основатель С.Ключищи Нижегородской Губ.

Мать: не указана

г.Темников
Рождение ребёнка
1660

Сын: Усманов Осип

Мать ребёнка: не указана

д.Ключищи(Суыксу)Сергачского уезда Нижегородской губ.
Рождение ребёнка
1690

Сын: Усманов Сеит

Мать ребёнка: не указана

д.Ключищи(Суыксу)Сергачского уезда Нижегородской губ.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Усманов Конибь

Мать ребёнка: не указана

д.Ключищи(Суыксу)Сергачского уезда Нижегородской губ.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Усманов Зябирь

Мать ребёнка: не указана

д.Ключищи(Суыксу)Сергачского уезда Нижегородской губ.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Усманов Салей

Мать ребёнка: не указана

д.Ключищи(Суыксу)Сергачского уезда Нижегородской губ.
Смерть
Неизвестно
д.Ключищи(Суыксу)Сергачского уезда Нижегородской губ.
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