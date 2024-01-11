Бибаков Усман
Место рожденияг.Темников
Дата рожденияОколо 1630
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1630
Отец: Дербышев Бибак (Байбулат) Основатель С.Ключищи Нижегородской Губ.
Мать: не указана
г.Темников
Рождение ребёнка
1660
Сын: Усманов Осип
Мать ребёнка: не указана
д.Ключищи(Суыксу)Сергачского уезда Нижегородской губ.
Рождение ребёнка
1690
Сын: Усманов Сеит
Мать ребёнка: не указана
д.Ключищи(Суыксу)Сергачского уезда Нижегородской губ.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Усманов Конибь
Мать ребёнка: не указана
д.Ключищи(Суыксу)Сергачского уезда Нижегородской губ.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Усманов Зябирь
Мать ребёнка: не указана
д.Ключищи(Суыксу)Сергачского уезда Нижегородской губ.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Усманов Салей
Мать ребёнка: не указана
д.Ключищи(Суыксу)Сергачского уезда Нижегородской губ.
Смерть
Неизвестно
д.Ключищи(Суыксу)Сергачского уезда Нижегородской губ.