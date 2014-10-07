Латышев Анатолий Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛатышев Анатолий Андреевич

Латышев Анатолий Андреевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.06.1941

Дата смерти

07.10.2014

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.06.1941

Отец: Латышев Андрей Абрамович

Мать: ?

Рождение ребёнка
24.06.1969

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
17.01.1974

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
07.10.2014
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close