Латышев Анатолий Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.06.1941
Дата смерти07.10.2014
ПолМужской
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.06.1941
Отец: Латышев Андрей Абрамович
Мать: ?
Рождение ребёнка
24.06.1969
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
17.01.1974
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
07.10.2014