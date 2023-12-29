Бузлов Пётр Селиверстов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБузлов Пётр Селиверстов

Бузлов Пётр Селиверстов

Место рождения

391880 Charykovo, Ryazan Oblast Russia

Дата рождения

1824

Пол

Мужской

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824

Отец: Бузлов Селивестр Макаров

Мать: Бузлова Аграфена Ефремова

391880 Charykovo, Ryazan Oblast Russia
Рождение ребёнка
1844

Дочь: Прасковья Петрова

Мать ребёнка: Бузлова Феврония Кононова

391880 Charykovo, Ryazan Oblast Russia
Рождение ребёнка
1846

Дочь: Авдотья Петрова

Мать ребёнка: Бузлова Феврония Кононова

391880 Charykovo, Ryazan Oblast Russia
Рождение ребёнка
1849

Дочь: Акулина Петровва

Мать ребёнка: Бузлова Феврония Кононова

Рождение ребёнка
1852

Дочь: Аксинья Петрова

Мать ребёнка: Бузлова Феврония Кононова

391880 Charykovo, Ryazan Oblast Russia
Рождение ребёнка
1858

Дочь: Анна Петрова

Мать ребёнка: Бузлова Феврония Кононова

391880 Charykovo, Ryazan Oblast Russia
Рождение ребёнка
18.02.1865

Сын: Макаров Фёдор Петров

Мать ребёнка: Бузлова Феврония Кононова

391880 Charykovo, Ryazan Oblast Russia
Работа или профессия
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close