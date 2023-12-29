Бузлов Пётр Селиверстов
Место рождения391880 Charykovo, Ryazan Oblast Russia
Дата рождения1824
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1824
391880 Charykovo, Ryazan Oblast Russia
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Прасковья Петрова
Мать ребёнка: Бузлова Феврония Кононова
391880 Charykovo, Ryazan Oblast Russia
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Авдотья Петрова
Мать ребёнка: Бузлова Феврония Кононова
391880 Charykovo, Ryazan Oblast Russia
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Акулина Петровва
Мать ребёнка: Бузлова Феврония Кононова
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Аксинья Петрова
Мать ребёнка: Бузлова Феврония Кононова
391880 Charykovo, Ryazan Oblast Russia
Рождение ребёнка
1858
Дочь: Анна Петрова
Мать ребёнка: Бузлова Феврония Кононова
391880 Charykovo, Ryazan Oblast Russia
Рождение ребёнка
18.02.1865
Сын: Макаров Фёдор Петров
Мать ребёнка: Бузлова Феврония Кононова
391880 Charykovo, Ryazan Oblast Russia
Работа или профессия
Неизвестно