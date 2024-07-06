Корольков Никодим Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Корольков Василий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Корольков Никодим Никодимович
Мать ребёнка: Королькова (-) Феодора Авраамовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Корольков Иван Никодимович
Мать ребёнка: Королькова (-) Феодора Авраамовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Корольков Павел Никодимович
Мать ребёнка: Королькова (-) Феодора Авраамовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Корольков Алексей Никодимович
Мать ребёнка: Королькова (-) Феодора Авраамовна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.11.1909
Сын: Корольков Михаил Никодимович
Мать ребёнка: Королькова (-) Феодора Авраамовна
Рождение ребёнка
16.03.1911
Дочь: Королькова Дарья (Дария) Никодимовна
Мать ребёнка: Королькова (-) Феодора Авраамовна
Смерть
Неизвестно