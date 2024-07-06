Корольков Никодим Васильевич Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Корольков Никодим Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Корольков Василий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Корольков Никодим Никодимович

Мать ребёнка: Королькова (-) Феодора Авраамовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Корольков Иван Никодимович

Мать ребёнка: Королькова (-) Феодора Авраамовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Корольков Павел Никодимович

Мать ребёнка: Королькова (-) Феодора Авраамовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Корольков Алексей Никодимович

Мать ребёнка: Королькова (-) Феодора Авраамовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Королькова (-) Феодора Авраамовна

Рождение ребёнка
01.11.1909

Сын: Корольков Михаил Никодимович

Мать ребёнка: Королькова (-) Феодора Авраамовна

Милоновка, Томский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
16.03.1911

Дочь: Королькова Дарья (Дария) Никодимовна

Мать ребёнка: Королькова (-) Феодора Авраамовна

Милоновка, Томский муниципальный район, Томская область
Смерть
Неизвестно

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