Опалинская (Тиукова) Надежда Ивановна
Место рождения
Дата рождения03.07.1933
Дата смерти26.10.2017
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.07.1933
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
11.08.1962
Сын: Опалинский Сергей Константинович
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Смерть
26.10.2017