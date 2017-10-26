Опалинская (Тиукова) Надежда Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Опалинская (Тиукова) Надежда Ивановна

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Место рождения

Филиппово, Сафоновский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

03.07.1933

Дата смерти

26.10.2017

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ДО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.07.1933

Отец: не указан

Мать: не указана

Филиппово, Сафоновский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
11.08.1962

Сын: Опалинский Сергей Константинович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
26.10.2017
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