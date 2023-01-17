Неумолотов Василий Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
На 1894 год - мещанин города Козлова (ныне - город Мичуринск) Тамбовской губернии.
Рождение ребёнка
31.01.1894 ст.
Сын: Неумолотов Виктор Васильевич
Мать ребёнка: Неумолотова Прасковья Николаевна
Мичуринск, город Мичуринск, Тамбовская область
Запись о рождении сделана в метрической книге Казанской церкви города Борисоглебска Тамбовской губернии.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно