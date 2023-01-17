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Неумолотов Василий Степанович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

АЮ
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

На 1894 год - мещанин города Козлова (ныне - город Мичуринск) Тамбовской губернии.
Рождение ребёнка
31.01.1894 ст.

Сын: Неумолотов Виктор Васильевич

Мать ребёнка: Неумолотова Прасковья Николаевна

Мичуринск, город Мичуринск, Тамбовская область
Запись о рождении сделана в метрической книге Казанской церкви города Борисоглебска Тамбовской губернии.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Неумолотова Прасковья Николаевна

Смерть
Неизвестно
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