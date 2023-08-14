Паначёва (Михайлова) Матрёна Кондратьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Паначёва (Михайлова) Матрёна Кондратьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1927

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1927

Отец: Михайлов Кондратий

Мать: Михайлова Фетинья Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Паначёва Галина Кирилловна

Отец ребёнка: Паначёв Кирилл

Бердск, город Бердск, Новосибирская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Паначёв Пётр Кириллович

Отец ребёнка: Паначёв Кирилл

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Паначёв Кирилл

Смерть
Неизвестно