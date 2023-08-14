Паначёва (Михайлова) Матрёна Кондратьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1927
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1927
Отец: Михайлов Кондратий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Паначёва Галина Кирилловна
Отец ребёнка: Паначёв Кирилл
Бердск, город Бердск, Новосибирская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Паначёв Кирилл
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Паначёв Кирилл
Смерть
Неизвестно