Вшивцев Калина Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1742
Дата смерти1793
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742
Отец: Вшивцев Иван Никитин
Мать: Вшивцева Наталья Фомина
Рождение ребёнка
1766
Дочь: Федосия Калинина
Мать ребёнка: Вшивцева Агафия Яковлева
Рождение ребёнка
1768
Мать ребёнка: Вшивцева Агафия Яковлева
Рождение ребёнка
1770
Мать ребёнка: Вшивцева Агафия Яковлева
Рождение ребёнка
1771
Дочь: Смирнова Акилина Калинина
Мать ребёнка: Вшивцева Агафия Яковлева
Рождение ребёнка
1777
Мать ребёнка: Вшивцева Агафия Яковлева
Рождение ребёнка
1780
Дочь: Агрипина Калинина
Мать ребёнка: Вшивцева Агафия Яковлева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Вшивцева Агафия Яковлева
Место жительства
Неизвестно
д. Копылы (Дворищенский)
Смерть
1793