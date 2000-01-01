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Вшивцев Калина Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1742

Дата смерти

1793

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742

Отец: Вшивцев Иван Никитин

Мать: Вшивцева Наталья Фомина

Рождение ребёнка
1766

Дочь: Федосия Калинина

Мать ребёнка: Вшивцева Агафия Яковлева

Рождение ребёнка
1768

Сын: Вшивцев Фока Калининов

Мать ребёнка: Вшивцева Агафия Яковлева

Рождение ребёнка
1770

Сын: Вшивцев Михаил Калининов

Мать ребёнка: Вшивцева Агафия Яковлева

Рождение ребёнка
1771

Дочь: Смирнова Акилина Калинина

Мать ребёнка: Вшивцева Агафия Яковлева

Рождение ребёнка
1777

Сын: Вшивцев Иван Калининов

Мать ребёнка: Вшивцева Агафия Яковлева

Рождение ребёнка
1780

Дочь: Агрипина Калинина

Мать ребёнка: Вшивцева Агафия Яковлева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вшивцева Агафия Яковлева

Место жительства
Неизвестно
д. Копылы (Дворищенский)
Смерть
1793
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