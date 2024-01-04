Шуплецов Роман
Место рождения
Дата рождения27.10.1978
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.10.1978
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.09.2011
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности