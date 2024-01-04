Шуплецов Роман — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шуплецов Роман

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Место рождения

Великий Новгород, Великий Новгород, Новгородская область

Дата рождения

27.10.1978

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

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Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.10.1978

Отец: не указан

Мать: не указана

Великий Новгород, Великий Новгород, Новгородская область
Рождение ребёнка
27.09.2011

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Великий Новгород, Великий Новгород, Новгородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

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