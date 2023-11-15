Кузнецов Дмитрий Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.03.1981
ПолМужской
Отец
Скрыто настройками приватности
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.03.1981
Отец: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
31.12.2004
Дочь: Кузнецова Виктория Дмитриевна
Мать ребёнка: Проворова Светлана Николаевна
Рождение ребёнка
07.01.2012
Дочь: Кузнецова Мария Дмитриевна
Мать ребёнка: Проворова Светлана Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно