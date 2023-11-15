Кузнецов Дмитрий Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузнецов Дмитрий Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.03.1981

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.03.1981

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Кузнецова Людмила Александровна

Рождение ребёнка
31.12.2004

Дочь: Кузнецова Виктория Дмитриевна

Мать ребёнка: Проворова Светлана Николаевна

Рождение ребёнка
07.01.2012

Дочь: Кузнецова Мария Дмитриевна

Мать ребёнка: Проворова Светлана Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Проворова Светлана Николаевна

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