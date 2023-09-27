Грибаниха Пелагея Никитина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Грибаниха Пелагея Никитина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1692

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1692

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1713

Сын: Грибан Тимофей Антонов

Отец ребёнка: Грибан Антон Ермолаев

Заборье, Красногорский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
1723

Сын: Грибан Максим Антонов

Отец ребёнка: Грибан Антон Ермолаев

Заборье, Красногорский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
1726

Дочь: Анна Антонова

Отец ребёнка: Грибан Антон Ермолаев

Заборье, Красногорский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
1733

Дочь: Матрона Антонова

Отец ребёнка: Грибан Антон Ермолаев

Заборье, Красногорский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
1733

Сын: Грибан Давыд Антонов

Отец ребёнка: Грибан Антон Ермолаев

Заборье, Красногорский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
1735

Сын: Грибан Максим Антонов

Отец ребёнка: Грибан Антон Ермолаев

Заборье, Красногорский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
1742

Дочь: Фотиния Антонова

Отец ребёнка: Грибан Антон Ермолаев

Антоновка, Гордеевский муниципальный район, Брянская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Грибан Антон Ермолаев

Смерть
Неизвестно
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