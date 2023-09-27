Грибаниха Пелагея Никитина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1692
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1692
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1713
Отец ребёнка: Грибан Антон Ермолаев
Рождение ребёнка
1723
Отец ребёнка: Грибан Антон Ермолаев
Рождение ребёнка
1726
Дочь: Анна Антонова
Отец ребёнка: Грибан Антон Ермолаев
Рождение ребёнка
1733
Дочь: Матрона Антонова
Отец ребёнка: Грибан Антон Ермолаев
Рождение ребёнка
1733
Сын: Грибан Давыд Антонов
Отец ребёнка: Грибан Антон Ермолаев
Рождение ребёнка
1735
Отец ребёнка: Грибан Антон Ермолаев
Рождение ребёнка
1742
Дочь: Фотиния Антонова
Отец ребёнка: Грибан Антон Ермолаев
Антоновка, Гордеевский муниципальный район, Брянская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно