Ермолин Иван Павлов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ермолин Иван Павлов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1775

Дата смерти

Около 1850

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1775

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1797

Сын: Ермолин Ефим Иванов

Мать ребёнка: Ермолина Настасья

Сылва, Шалинский, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1805

Сын: Ермолин Осей Иванов

Мать ребёнка: Ермолина Настасья

Сылва, Шалинский, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1806

Дочь: Авдотья Иванова

Мать ребёнка: Ермолина Настасья

На 1858 год проживает в доме отца, с семьёй брата, возможно замужем так и не была.
Рождение ребёнка
1813

Сын: Ермолин Леонтий

Мать ребёнка: Ермолина Настасья

Сылва, Шалинский, Свердловская область
Смерть
Около 1850
Сылва, Шалинский, Свердловская область
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