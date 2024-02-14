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Фазлетдинов Галиулла Фазлетдинович

Место рождения

Деревня Карабаево, Бураевский район, Республика Башкортостан, Россия

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

После 1914

Пол

Мужской

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Фазлетдин

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фазлетдинова (Калимуллина) Марьям Муллаяровна

Рождение ребёнка
04.04.1910

Дочь: Гараева (Галиуллина) Гультуташ

Мать ребёнка: Фазлетдинова (Калимуллина) Марьям Муллаяровна

Рождение ребёнка
05.01.1912

Дочь: Галиуллина (Фазлетдинова) Нажима Галиулловна

Мать ребёнка: Фазлетдинова (Калимуллина) Марьям Муллаяровна

Рождение ребёнка
04.09.1914

Сын: Галиуллин Галинур Галиуллович

Мать ребёнка: Фазлетдинова (Калимуллина) Марьям Муллаяровна

Рождение ребёнка
07.11.1917

Дочь: Низамова (Фазлетдинова) Нагима Галиулловна

Мать ребёнка: Фазлетдинова (Калимуллина) Марьям Муллаяровна

Смерть
После 1914
Похороны
Неизвестно

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