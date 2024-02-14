Фазлетдинов Галиулла Фазлетдинович
Место рожденияДеревня Карабаево, Бураевский район, Республика Башкортостан, Россия
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиПосле 1914
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Фазлетдин
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
04.04.1910
Дочь: Гараева (Галиуллина) Гультуташ
Мать ребёнка: Фазлетдинова (Калимуллина) Марьям Муллаяровна
Рождение ребёнка
05.01.1912
Дочь: Галиуллина (Фазлетдинова) Нажима Галиулловна
Мать ребёнка: Фазлетдинова (Калимуллина) Марьям Муллаяровна
Рождение ребёнка
04.09.1914
Сын: Галиуллин Галинур Галиуллович
Мать ребёнка: Фазлетдинова (Калимуллина) Марьям Муллаяровна
Рождение ребёнка
07.11.1917
Дочь: Низамова (Фазлетдинова) Нагима Галиулловна
Мать ребёнка: Фазлетдинова (Калимуллина) Марьям Муллаяровна
Похороны
Неизвестно