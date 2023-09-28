Тарасов Алексей Моисеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тарасов Алексей Моисеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1795 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1763 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Вычислено 1794 г.р.

Дети

Добавил:

ЮМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1795 ст.

Отец: Тарасов Моисей Михайлович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1820 ст.

Сын: Тарасов Григорий Алексеевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1825 ст.

Дочь: Анна Алексеевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1826 ст.

Дочь: Акилина Алексеевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1828 ст.

Дочь: Параскева Алексеевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1833 ст.

Сын: Тарасов Григорий Алексеевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1836 ст.

Сын: Тарасов Иван Алексеевич

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тарасова Васса Алексеевна

Смерть
Неизвестно
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