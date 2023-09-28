Тарасов Алексей Моисеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1795 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1795 ст.
Отец: Тарасов Моисей Михайлович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1820 ст.
Сын: Тарасов Григорий Алексеевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1825 ст.
Дочь: Анна Алексеевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1826 ст.
Дочь: Акилина Алексеевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1828 ст.
Дочь: Параскева Алексеевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1833 ст.
Сын: Тарасов Григорий Алексеевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1836 ст.
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно