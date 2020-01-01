Зинковский Марк Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зинковский Марк Дмитриевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.01.2020

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1982 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.2020

Отец: не указан

Мать: Зинковская Наталья Александровна