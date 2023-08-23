Журавлёв Алексей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЖуравлёв Алексей

Журавлёв Алексей

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.07.1968

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.07.1968

Отец: Журавлёв Михаил

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
29.06.1996

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
Причина смерти: инфаркт
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close