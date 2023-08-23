Журавлёв Алексей
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.07.1968
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.07.1968
Отец: Журавлёв Михаил
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
29.06.1996
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: инфаркт