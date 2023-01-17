Раца Феодосия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Раца Феодосия

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Место рождения

Новоселица, Чернівецька область

Дата рождения

1755

Дата смерти

Между 1835 и 1850

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

До 1774 г.р.

Дети

Добавил:

ГШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755

Отец: не указан

Мать: не указана

Новоселица, Чернівецька область
Место жительства
С 1755
Новоселица, Чернівецька область
Гражданство
С 1755 по 1812
Новоселица, Чернівецька область
Княжество Молдавское
Работа или профессия
С 1755
Новоселица, Чернівецька область
Крепостная казенная крестьянка
Крещение
1755
Новоселица, Чернівецька область
Бракосочетание
До 1790

Муж: Раца Василий

Новоселица, Чернівецька область
Рождение ребёнка
1790

Сын: Раца Онуфрий Васильевич

Отец ребёнка: Раца Василий

Новоселица, Чернівецька область
Гражданство
С 1812
Новоселица, Чернівецька область
Россия
Похороны
Между 1835 и 1850
Новоселица, Чернівецька область
Смерть
Между 1835 и 1850
Новоселица, Чернівецька область
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