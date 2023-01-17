Раца Феодосия
Место рождения
Дата рождения1755
Дата смертиМежду 1835 и 1850
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1755
Гражданство
С 1755 по 1812
Княжество Молдавское
Работа или профессия
С 1755
Крепостная казенная крестьянка
Крещение
1755
Бракосочетание
До 1790
Муж: Раца Василий
Рождение ребёнка
1790
Отец ребёнка: Раца Василий
Гражданство
С 1812
Россия
Похороны
Между 1835 и 1850
Смерть
Между 1835 и 1850