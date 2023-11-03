Ермолаева-Никитина Ольга Валерьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.11.1974
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
17.12.203
Сын: Ермолаев Никита Вячеславович
Отец ребёнка: не указан
Рождение
11.11.1974
Отец: Валерий
Рождение ребёнка
11.12.1992 ст.
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ермолаев Андрей Владиславович
Великий Новгород, Великий Новгород, Новгородская область
Рождение ребёнка
14.10.1994
Дочь: Удальцова-Ермолаева Алёна Андреевна
Отец ребёнка: Ермолаев Андрей Владиславович
Рождение ребёнка
13.10.1998
Дочь: Ермолаева Дарья Андреевна
Отец ребёнка: Ермолаев Андрей Владиславович
Рождение ребёнка
25.07.2005
Дочь: Ермолаеа Александра Вячеславовна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Макарова Елизавета Алексеевна
Отец ребёнка: не указан