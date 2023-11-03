Ермолаева-Никитина Ольга Валерьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ермолаева-Никитина Ольга Валерьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.11.1974

Пол

Женский

Добавил:

ЯЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
17.12.203

Сын: Ермолаев Никита Вячеславович

Отец ребёнка: не указан

Рождение
11.11.1974

Отец: Валерий

Мать: Никитина Надежда Александровна

Рождение ребёнка
11.12.1992 ст.

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ермолаев Андрей Владиславович

Великий Новгород, Великий Новгород, Новгородская область
Рождение ребёнка
14.10.1994

Дочь: Удальцова-Ермолаева Алёна Андреевна

Отец ребёнка: Ермолаев Андрей Владиславович

Рождение ребёнка
13.10.1998

Дочь: Ермолаева Дарья Андреевна

Отец ребёнка: Ермолаев Андрей Владиславович

Рождение ребёнка
25.07.2005

Дочь: Ермолаеа Александра Вячеславовна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Макарова Елизавета Алексеевна

Отец ребёнка: не указан

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